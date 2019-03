Baltika nõukogust lahkub Valdo Kalm, uued aktsiad tulevad suvel

Baltika kutsub aprillis aktsionärid korralisele üldkoosolekule, kus plaanitakse nõukogust tagasi kutsuda Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja muuta põhikirja. Uute aktsiate märkimine algab juulis.

Baltika juht Meelis Milder ajakirjanike piiramisrõngas Foto: Liis Treimann

Aktsionäride üldkoosolek toimub 12. aprillil kell 10.30 Baltika kvartalis. Kokku pannakse Baltika aktsionäridele hääletamiseks ette kaheksa punkti. Lisaküsimuste hääletusele panemist võivad nõuda aktsionärid, kellele kuulub vähemalt 1/20 Baltika aktsiakapitalist.

Koosolekul läheb kinnitamiseks majandusaasta aruanne ja ka 5,1 miljoni euro suurune kahjum. Samuti muudetakse aktsia nimiväärtus 1 eurole, seejärel vahetatakse kõik praegu olemasolevad aktsiad nõnda, et 10 vastu saab 1 aktsia. Ümbervahetamise nimekiri läheb lukku 2. mail. Seejärel muudetakse Baltika põhikirja selliselt, et seltsi nõutud aktsiakapital jääb 0,4–1,6 miljoni euro vahele ning aktsia nimiväärtus viiakse 0,1 euro tasemele. Aktsiakapitali vähendatakse 90 sendi võrra 1euorose aktsiakapitali kohta, raha läheb kahjumi katteks. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24. mail.

Uute aktsiate märkimine tuleb juulis

Siis võetakse ette aktsiakapitali suurendamine – emiteeritakse 50 miljonit uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot. Nõnda suureneb Baltika aktsiakapital 5 miljoni euro võrra, 5,4 miljonile eurole. Aktsiakapitali suurendamisel on olemasolevatel aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks 1. juuli Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsiate märkimine toimub 15. juulist kuni 7. augustini kuni kell 14.00.

Kui peaks toimuma ülemärkimine, on juhatusel õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

Baltika aktsia on täna Tallinna börsil langenud 7,9%, 0,15 euro tasemele.