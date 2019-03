Börs: Fedi mõju jäi ajutiseks

Föderaalreservi juht Jerome Powell Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval andis Föderaalreservi äsja lõppenud kohtumine pisut hoogu teistele sektoritele, kuid kahjustas finantsettevõtete tänavusi väljavaateid.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kahanes 0,55%, 25 746 punktini. Nasdaq Composite kerkis 0,07% ja lõpetas 7729 punkti tasemel. S&P 500 vajus 0,29% madalamale, 2824 punktini. Kõigi kolme indeksi päevane haripunkt saabus kaks tundi enne börside sulgemist - teisisõnu kohe pärast Föderaalreservi avaldust -, kuid saavutatud tõus kadus üsna pea.

Kauplejate esialgse rõõmu põhjuseks oli USA Föderaalreservi kahepäevase kohtumise tulemusel tehtud otsus jätta keskpanga intressimäär praegusele tasemele vähemalt selle aasta lõpuni. Samuti aeglustab asutus oma võlakirjaportfelli vähendamist ning peatab varade müügi septembrist alates täielikult. Portfelli kuuluvad võlakirjad, mille USA keskpank omandas pea kaheksa aastat kestnud lõdvenduspoliitika ehk majanduse turgutamise kava käigus.

Föderaalreservi teade oli börsidele üldiselt positiivne, sest intressimäärade kasvu korral muutuvad aktsiad tavaliselt vähem ahvatlevaks ja kallinevad ka paljude börsifirmade laenud. Samas mõjus uudis siiski kehvasti USA pangandusfirmadele, mille laenuintressid sõltuvad just Föderaalreservi hoiumäärast. S&P 500 finantssektori indeks vajus 2,09% allapoole. Piirkondlike laenupakkujate nagu KeyCorp (-5,33%) ja Fifth Third Bancorp (-4,89%) kõrval langesid ka Ühendriikide panganduse liidrid nagu Bank of America (-3,41%), Goldman Sachs (-3,38%) ja JPMorgan Chase (-2,13%).

Wall Streeti vaimustus vaibus paari viimase kauplemistunni käigus, kuna Föderaalreservi tagasitõmme annab samaaegselt märku ka USA majanduse olukorra nõrgenemisest. Kolmapäeval avalikustatud prognoosi kohaselt kasvab maailma suurim majandus 2019. aastal 2,1%. Alles eelmisel aastal ennustas Trumpi administratsioon ligi 3% kasvu.

Kolmapäeva edukamate valdkondade seas oli energeetika (+0,89%), millele tuli abiks USA toornaftasegu hinna liikumine üle 60 dollari piiri. Silmapaistvaima tulemuse saavutas aga kommunikatsiooniteenuste sektor (+1,16%), kuhu kuuluvad teiste seas tuntud tehnoloogiaettevõtted nagu Facebook (+2,4%), Google'i emafirma Alphabet (+2,1%), Twitter (+4,16%) ja Netflix (+4,58%).

Turgude tähelepanu köitis seekord ka ülemaailmse haardega veoteenuste pakkuja FedEx (-3,49%), mille alla ootuste kvartalitulemused ja vähenenud kasumiprognoos andsid paljude vaatlejate väitel märku rahvusvahelise majanduse pidurdumisest. Konkurendi nõrkuse tõttu odavnes teinegi USA pakifirma - United Parcel Service (-2,2%).