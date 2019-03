Nike’i aktsia langes Põhja-Ameerika nõrga tulemuse tõttu

Montverde keskkooli mängija kandmas Nike Kobe'i korvpalliketse. Foto: Scott Serio/Cal Sport Media/Scanpix

Nike’i aktsia langes reedel 6,6%, kui firma Põhja-Ameerika kvartaalne müügikäive jäi viimase aasta jooksul esimest korda ootustele alla, kuid Wall Streeti analüütikud näivad olevat siiski innnustunud Nike’i uutest toodedest ning veebimüügi kasvust, vahendab Reuters.

Aasta tagasi tundis Nike tugevat survet Euroopa konkurentide, Adidase ja Puma poolt, kuid firmal õnnestus turuosa tagasi võita tänu uute Air Max ja Jordani spordijalatsitele, suurema tähelepanu suunamisele naiste rõivastele ning suurenenud investeeringutele veebikaubanduse vallas.

“Nike’i spordijalatsite elutsükkel ja kaubamärgi tugevus on kindlal alusel. Nike’i äritegevus Põhja-Ameerikas tugevneb ning me ootame, et ettevõte jätkab Adidasele kaotatud turuosa tagasi võitmist,” ütles Jefferies’i analüütik, lisades, et Nike’i aktsia võib olla täna miinuses tulenevalt kõrgetest ootustest ettevõtte kvartalitulemuste osas.

Nikeäi müügikäive tõusis aastaga 7%, mis oli analüütikute ootustest kergelt parem. Aktsiapõhiseks kasumiks tuli 68 senti, mis oli analüütikute ootusest 3 sendi võrra parem. Nike'i müügikäive Põhja-Ameerikas kasvas aastaga 7% 3,81 miljardi dollarini, mis oli ühelt poolt parem, kui aasta tagasi näidatud 6% suurune müügilangus, kuid teisalt ootasid analüütikud Põhja-Ameerika müügiks 3,85 miljardit.

Nike teatas neljapäeval, et lõppenud kvartali oodatust madalam müük Põhja-Ameerikas oli põhjustatud uute mudelite väljatuleku edasilükkamises. Lõppenud kvartalil sattus Nike sotsiaalmeedias võimust võtnud tugeva protestikisa kätte, kui Duke’i ülikooli korvpallitähe Zion Williamsi Nike’i ketsid mängu ajal katki rebenesid.

Analüütikud nägid tulemustes positiivsust veebimüügi tugevast kasvust, kui SNKRSi ja Nike’i rakenduse kaudu tehtud müügikäive kasvas 36%.

Reutersi sõnul vähendasid vaid kaks analüüsimaja peale tulemusi Nike’i aktsia hinnasihti - Credit Suisse ja UBS. Esimene neist langetas hinnasihi 3 dollari võrra 97 dollarile, mis jääb ikka veel kõrgemaks Nike’i aktsia mediaanhinnasihile, milleks on 92,5 dollarit.

Nike’i aktsia langes täna viimase 52 nädala tipu ligidalt 6,6% 82,19 dollarile.