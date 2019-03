Tesla mängib jälle hindadega

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: AFP

Praegu valmis toodetud ja inventaris olevate autode hind tõuseb 1. aprillil umbes 3 protsendi võrra, ütles Tesla tegevjuht Elon Musk pühapäeval.

Musk kirjutas Twitteris, et hinnatõus tuleb 1. aprilli keskööl, seega tuleb elektriautode eest kõrgemat hinda maksta alates 2. aprillist. Esimene kvartal lõpeb 31. märtsil.

“Siinkohal tuleb täpne. See ei mõjuta Tesla kodulehel tehtavate orderite hindu,” lisas Musk. “Praeguse inventari hinnad on veidi odavmad kui veebilehel. Me toome need samale tasemele.”

To be clear, this doesn’t affect Tesla website order prices. Existing inventory prices are currently slightly lower than on website. This will bring them in line. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2019

Invantaris olevad autod on need autod, mis on juba toodetud – nii uute kui ka kasutatud autode puhul. Seega ei ole võimalik neid isiklikult nii palju kujundada kui veebilehelt ostetud autosid.

Tesla autode hinnad on viimase kuu jooksul tublisti kõikunud, mille tõttu on mitmed autoomanikud pahaseks saanud. Selle kuu alguses tõstis Tesla sisuliselt kõigi mudelite hindu 3 protsendi võrra, vaatamata sellele, et mõni nädal enne seda alandati hindu. Musk ütles, et “hinnad lähevad normaalseks tagasi” ja “tagasivaatavalt ei oleks pidanud need nii madalad” olema.