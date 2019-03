USA automüük langeb

General Motorsi 2019. aasta GMC Sierra pikap. Foto: Scanpix/REUTERS/Rebecca Cook

Märtsis langeb USA automüük tõenäoliselt 2,1%, eelmise aasta sama ajaga võrreldes, andsid täna teada autotööstuse konsultatsioonifirmad J.D. Power ja LMC Automotive, vahendab Reuters.

Konsultatsioonifirmade sõnul on nõrga müügi osaliseks põhjuseks halb ilm, kehvemaks läinud makromajanduslikud näitajad ning väiksemad maksutagastused.

J.D. Poweri ja LMC Automotive’i sõnul müüakse USA-s märtsis 1,56 miljonit kergsõidukit. Jaemüügiks oodata 1,195 miljonit sõidukit, mis märgib 3,4% suurust langust, eelmise aasta sama ajaga võrreldes.

Konsultatsioonifirmade sõnul märgib esimese kvartali müük nõrgimat tulemust alates 2013. aastast. Prognoosi järgi müüakse esimeses kvartalis ligikaudu 2,94 miljonit autot, mis on 4,9% vähem kui eelmisel aastal.

J.D. Poweri esindaja sõnul on see esimene kord kuue aasta jooksul, kui esimesel kvartalil müüakse alla kolme miljoni auto. Samal ajal tõuseb müüdud autode keskmine hind, mis peaks esimesel kvartalil jõudma 33 319 dollarini, mis on üle 1000 dollari aastatagusest tasemest kõrgem.

LMC Automotive prognoosib käesolevaks aastaks kergsõidukite müügimahuks USA-s 16,9 miljonit tükki, mis on 2,2% vähem kui 2018. aastal.