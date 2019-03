Mida tähendab teise pensionisamba radikaalne reform majandusele?

Teise pensionisambasse kogunenud rahast on investeeritud Tallinna börsile vaid 1,3 protsenti, seetõttu Isamaa soov sammas vabatahtlikuks muuta mõnda aega ei mõjutaks. Küll aga võib see vähendada ettevõtete huvi börsile tulla.

Kas koalitsioonikõnelustel küpsev pensioni teise samba muutmisplaan pärsiks siinset majanduselu? Foto: Andras Kralla

Teise pensionisambasse on praeguseks kogunenud ligi 4,2 miljardit eurot. Tallinna börsile on pensionifondid selle nädala seisuga investeerinud ca 77 miljonit eurot. Eesti pensionifondide osa sellest on 55,5 miljonit ehk kogu pensionipotist on Tallinna börsile investeeritud vaid 1,3 protsenti. Pensionirahale kuulub Eesti börsist 2 protsenti. Et seda summat konteksti panna, siis võrdluseks: ainuüksi Toomas Annusele, Enn Pandile, Kalev Järvelillele ja Rain Lõhmusele igaühele kuulub Tallinna börsist suurem tükk kui kõikidele teise samba pensionäridele kokku.