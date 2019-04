Tesla aktsia kukkus järsult

Tesla toimetas esimeses kvartalis klientideni kolmandiku võrra vähem autosid kui eelmises kvartalis. Foto: Reuters

Tesla aktsia on täna järsult kukkunud, sest ettevõte tarnis esimeses kvartalis ligi kolmandiku võrra vähem autosid kui eelmises kvartalis, vahendab Bloomberg.

Tesla teatas eile, et toimetas tänavu esimeses kvartalis klientideni kokku 63 000 elektriautot – seda on 31 protsendi võrra vähem kui eelmises kvartalis. Võrreldes 2018. aasta sama ajaga kasvas autode tarnimise maht aga 110 protsenti.

Investorid kardavad, et nõudlus Tesla autode järele on jahtumas. Elektriautode tootja aktsia on täna langenud 8,5 protsenti, 266,8 dollarini. Vahepeal oli aktsia ka 11 protsendiga miinuses.

USAs, kus Tesla tõi Model 3 sedaani turule 2017. aastal, on elektriautode maksusoodustused järsult vähenenud. Euroopas ja Hiinas on ettevõttel probleeme autode kiire kohaletoimetamisega. Esimeses kvartalis toimetati klientideni kokku 50 900 Model 3 mudelit, analüütikud prognoosisid vastavaks numbriks 51 750. Tänavu plaanib Tesla klientideni toimetada 360 000-400 000 autot.

See on küllaltki suur tagasilöök Tesla tegevjuhi Elon Muski jaoks, kes on lubanud müügikasvu kiirendada hinnaalanduste ja globaalsema haarde kaudu.

“See on pettumus. Seda ei saa eitada,” ütles riskikapitalifirma Loup Venturesi partner Gene Munster. “Kõige tähtsam küsimus on aga see, milliseks kujuneb nõudlus?”