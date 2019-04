Andres Viisemann: pensionireform keerab aega 17 aastat tagasi

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann leidis, et pensionifondidel on kapitaliturgudel täita samasugune roll nagu pankadel laenude ja hoiuste turul ning plaanitav teise pensionisamba kapitaalremont lükkab Eesti arengus 17 aastat tagasi.

Andres Viisemann

Viisemann ütles, et Eesti majanduse arengut hoiab tagasi pikalt puudunud kapitaliturg ja institutsionaalsete investorite vähesus, nende hulgas ka pensionifondid. „Need vähesedki institutsionaalsed investorid on veel väikesed ja õpikurvi alguses. Kui me tahame, et Eesti ettevõtetel oleks arenguks piisavalt kapitali, siis peame oma kapitaliturge ise arendama. Eelmine valitsus astus 2018. aasta lõpus suure sammu õiges suunas, kuid hirmutab nüüd, et keerab aega 17 aastat tagasi,“ oli Viisemann kavandatava reformi suhtes skeptiline.