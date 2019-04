Netflixi tulemused tugevad

Netflixi aktsia hakkas pärast kvartalitulemuste teatamist järelturul odavnema. Käive ületas ootusi, aga järgneva kvartali prognoosid jäid küllaltki kesiseks, vahendab CNBC.

Ettevõtte kasum aktsia kohta tõusis 76 dollarisendini, analüütikud ootasid kasumiks 57 senti, selgub Refinitivi andmetest. Käive tõusis 4,52 miljardi dollarini, analüütikud prognoosisid näitajaks 4,50 miljardit dollarit.

USAs suurenes Netflixi tellijate arv 1,74 miljoni inimese võrra. Ülejäänud maailmas kasvas klientide arv 7,86 miljoni võrra. Ka need numbrid olid oodatust paremad.

Netflixi teise kvartali prognoosid olid aga pigem kehvad. Ettevõte ootab, et teise kvartali kasumiks aktsia kohta kujuneb 55 dollarisenti. Analüütikud arvasid, et prognoos saab olema 99 senti.

Netflix ütles, et nende turundusjuht Kelly Bennett paneb tänavu ameti maha. Teda hakkab asendama praegune sisujuht Ted Sarandos.

Ettevõtte juhtkond rääkis ka Apple’i ja Disney sisenemisest interneti teleteenuste turule. “Me ei arva, et see meie kasvu aeglustaks. Praegu minnakse massiliselt üle nõudmisel meelelahutuse peale. Ka meie sisu on erinev,” kirjutas Netflix. “Me arvame, et televisioonile on väga suur nõudlus ja Netflix suudab sellest ainult väikse osa rahuldada.”