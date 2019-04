USA investorid hülgavad rahvusvahelisi fonde

Tänavasilt New Yorgis Wall Streetil Foto: EPA

Sellal kui Ühendriikide aktsiatele panustavad börsifondid üha paisuvad, on paljud sealsed investorid väljunud USA turgudel kaubeldavatest rahvusvahelistest fondidest, kirjutab Bloomberg.

Analüütikafirma DataTrek Research andmetel paigutasid USA investorid veebruaris ja märtsis umbes 4,7 miljardit kohalikesse fondidesse ning võtsid ülemaailmse haardega rahastutest välja ligikaudu 7 miljardit dollarit. Tegemist on selge trendimuutusega, kuna juba alates 2017. aastast on Ühendriikide aktsiaturgudel eelistatud pigem rahvusvahelisi fonde, millel on üldise arvamuse järgi rohkem kasvuruumi kui rekordkõrgustesse jõudnud USA börsidel.

Pärast USA börsiindeksi S&P 500 tänavust tormilist 16% tõusu ning Euroopa ja Hiina majanduse vähenenud kasvuprognoose ei ole see teooria aga enam niivõrd veenev. DataTreki kaasasutaja Nicholas Colasi hinnangul räägib USA aktsiaturu kasuks ka deglobaliseerumine ning Euroopa ja Jaapani keskpankade vähenenud võime majandust turgutada, samuti tehnoloogiafirmade suurem osakaal New Yorgi börsidel.

Samal ajal toetab USA väärtpabereid ka ajalooline vaade: alates 1986. aastast on need pakkunud pea püsivalt paremat tootlust kui rahvusvahelised aktsiad, kui mitte arvestada 2000. aastate algusega, mil lõhkes nn Ühendriikide tehnoloogiamull, näitab konsultatsioonifirma Fortune Financial Advisors kogutud statistika.