Airbnb plahvatuslik kasv Eestis sööb külaliskorterite kasumlikkuse ära

Majutuskorterite arv on 2015. aastast kasvanud nagu seeni pärast vihma ja korteriäri kasumlikkus kahaneb, kuna turistide arv suureneb tagasihoidlikumas tempos.

Tallinnas pakutakse Airbnb veebilehel üle 300 majutuskoha, sealjuures on pakkumiste arv kasvanud 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 70%. Foto: Kuvatõmmis

Maailma suurima majutuse broneerimise platvormi booking.com veebilehelt leiab Tallinna piirkonnast ligi 400 majutusasutust, millest kortereid veidi alla 300. Samal ajal on Airbnb veebilehel Tallinna piirkonnas üle 300 majutuspakkumise, mis kattuvad booking.com-i korteritega osaliselt, sest mõni majutuse pakkuja eelistab ainult Airbnb-d ja mõni ainult Bookingut. Igal juhul on just Airbnb puhul 2018. aastal toimunud majutusasutuste plahvatuslik kasv ligi 70%, nagu selgus eelmise aasta detsembri hakul Eestis majutusteenuse pakkujatega esimest korda kohtumas käinud Airbnb esindajate tutvustatud statistikast. Statistikaameti majutusstatistikas enamik neist aga ei kajastu, kuna statistikaamet kogub andmeid vaid ettevõtetelt, mitte eraisikutelt. Konkurentsi kasv on pannud kasumlikkusele põntsu, kurdavad pikemat aega tegutsenud väikeettevõtjad.