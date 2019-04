Qualcommi meeletu hinnatõus ei peatu

Qualcomm. Foto: Shutterstock

Qualcommi aktsia sööstis raketina taeva poole ka täna ning aktsia läheneb tehnoloogiamulli aegsele rekordile, vahendab MarketWatch.

Tehnoloogiafirma aktsia on täna tõusnud 6,5 protsenti, 87,3 dollarini. Pärast eelmise nädala teisipäeva, mil Qualcomm ja Apple teatasid kokkuleppele jõudmisest, on ettevõtte aktsia kallinenud 52 protsenti. Tegemist on aktsia suurima viiepäevase tõusuga alates 1999. aasta aprillist, mil Qualcomm lisas nädalaga lausa 63 protsenti. Kõigi aegade rekord pärineb 2000. aasta jaanuarist, mil aktsia maksis 89,66 dollarit (aktsiasplitid on sisse arvestatud).

Vaatamata sellele, et aktsia on raketina üles sööstnud, arvavad mitmed analüütikud, et tõusuruumi veel on. Morgan Stanley analüütik James Faucette andis aktsiale ostusoovituse, hinnasihti kergitas ta 73 protsendi võrra, 95 dollarini. See tähendaks praeguselt tasemelt 10protsendilist täiendavat tõusu.

Ta ütles, et Apple’iga kokkuleppele jõudmine suurendab Qualcommi kasumit, aga lisaks sellele laienevad võimalused ka ettevõtte jaoks üldisemalt. “Kui ettevõte suudab teistel turgudel samuti kasvama hakata, siis võib kasumikasv veelgi kiireneda. See tõstaks aktsia 120 dollarini,” prognoosib Faucette.

Eelmise nädala teisipäeval teatas Qualcomm, et kohtuvaidlus Apple’iga on läbi saanud – kaks ettevõtet leppisid kokku, et lõpetavad kõik kohtuasjad üle maailma. See tähendab, et Qualcomm saab ka edaspidi oma patentide pealt Apple’i käest lisatasu küsida. Samuti lepiti kokku, et Apple maksab Qualcommile kompensatsiooni, mille täpne summa ei ole veel teada.