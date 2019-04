Qualcommi võit tõstis aktsiat 40 protsenti

Qualcommi panused vaidluses Apple’iga olid väga suured ning ettevõte võitis. Aktsia on vaid mõne päeva jooksul kallinenud 40 protsenti, kirjutab CNN Money.

Qualcomm jõudis Apple'iga kokkuleppele, mis pani ettevõtte aktsia kiiresti tõusma. Foto: Shutterstock

Nüüd ei ole enam ohtu, et ettevõte kaotaks ühe oma peamistest käibeallikatest. Teisipäeval teatas Qualcomm, et kohtuvaidlus Apple’iga on läbi saanud – kaks ettevõtet leppisid kokku, et lõpetavad kõik kohtuasjad üle maailma. See tähendab, et Qualcomm saab ka edaspidi oma patentide pealt Apple’i käest lisatasu küsida. Samuti lepiti kokku, et Apple maksab Qualcommile kompensatsiooni, mille täpne summa ei ole veel teada.