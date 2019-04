Aeg müüa Teslat enne, kui on hilja?

Teslal on suur fänniklubi, kuid ka palju vastaseid. Pärast kõrvetada saamist on endine Kase Capital Managementi riskifondi juht Whitney Tilson arvamusel, et aeg on küps Teslat müüma hakata, kuna nõudlus väheneb ja kahjumid ootavad ukse taga, selgub välismeediast.

Tesla Model 3 on alles globaalse laienemise algusjärgus, kuid talle ennustatakse hävingut konkurentsi kasvu ja jätkusuutmatu finantsseisu tõttu. Foto: Reuters/Scanpix

Whitney Tilson, kes on üks agressiivsemaid nn Tesla-karusid, avaldas oma Tesla-hävingu tagamaad: „Tesla lühikeseks müümine oli minu riskifondi karjääri kõige halvem otsus. 2013. aastal oli Tesla paari nädala kaugusel pankrotiavalduse esitamisest, nagu olin analüüsinud ja mida kinnitasid ka finantsandmed. Üllataval kombel suutis aga ettevõte saata korda ime. Nimelt käivitati Model S ja see oli absoluutne hitt, tehes Teslast ja Elon Muskist legendi. Aktsia tõusis 35 dollarilt 200 dollarile ja mina sain lühikeseks müües korralikult kõrvetada. Sain õppetunni, et väga ohtlik on müüa lühikeseks aktsiat, mille taga seisab kultuslik fänniklubi.“