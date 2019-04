Ameerika börsi rekord pikka kasvu ei ennusta

Selleaastases tõusus on osalenud varasemast väiksem arv investoreid. Foto: AP/Scanpix

USA turu tõusu on toetanud nii edukalt alanud tulemuste hooaeg kui ka vähenenud riskid, kuid analüütikud ja investorid jäävad tuleviku osas ettevaatlikuks.

Ameerika suurimaid ettevõtteid koondav S&P 500 indeksile on tegu parima aasta algusega alates 1987. aastast. Eurodes mõõdetuna teeb see indeksi tõusuks pea 20 protsenti. Kuid paljud jaeinvestorid on tõusu vaadanud kõrvalt.