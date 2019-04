Sotsiaalmeediahiid näitas vankumatust

Facebook teatas kolmapäeva õhtul analüütikute ootusi ületanud tulemustest ning osutas võimalusele, et Ameerika Föderaalse Kaubanduskomisjoni määratavaks võimalikuks trahviks privaatsustingimuste rikkumise eest võib kujuneda 5 miljardit dollarit.

Nii investorid kui ka analüütikud ootasid kehvemaid uudiseid, sest Facebooki teated tõstsid ettevõtte aktsia lendu – järelturul ning neljapäevase börsipäeva eelturul oli see vahetult enne turgude avanemist 9,16 protsendiga plussis. Facebooki aktsia väärtus ligineb seega 200 dollarile ning see maksab börsipäevaeelse seisuga 199,3 dollarit. Kokku on Facebooki aktsia viimase aastaga kerkinud 40 protsenti.