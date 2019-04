Swedbanki pidu katku ajal

Eesti investorite uue lemmikaktsia Swedbanki tulemused olid oodatust paremad, kuid tunnistused rahapesuga seotud probleemidest tõukasid aktsia uuesti langusse.

Swedbank Eesti juht Robert Kitt jäi nõusse väitega, et kvartalit jäävad iseloomustama rahapesu-uudised. Foto: Andras Kralla

Swedbanki majandustulemusi tasubki lugeda kahel eesmärgil: kuidas panga käekäik mõjutab neid, kes vahepeal selle aktsiaid on soetanud, ning teiseks, et näha, kuidas on skandaal mõjutanud panga tegevust näiteks Eestis.