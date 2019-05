Föderaalreserv eiras Trumpi nõudmisi

Föderaalreservi hoone. Foto: EPA

Föderaalreserv teatas kolmapäeval, et jätab intressimäärad samale tasemel. Samuti anti märku, et lähiajal ei ole neil plaanis intresse muutma hakata, vahendab Reuters.

“Ma arvan, et meie poliitika on praegu adekvaatne. Me ei näe väga head põhjust, miks me peaks intresse ühele või teisele poole muutma,” ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell keskpanga pressikonverentsil.