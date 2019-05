USAs toimus kahe kümnendi kõige äkilisem IPO

Beyond Meati burgeriliha. Foto: Shutterstock

Eile alustas börsil kauplemist taimedest liha tootev Beyond Meat Inc, mille aktsia tõusis esimesel kauplemispäeval raketina taevasse.

Ettevõtte IPO hind oli 25 dollarit ning ettevõtte aktsiatega hakati kauplema neljapäeval. Kohe alguses avanes aktsia 46 dollaril ning päeva lõpuks jõudis aktsia 65,75 dollarini. See tähendab, et päevaga kallines Beyond Meat kokku 163 protsenti. Päevasisene rekord oli 73 dollarit.

Kui vaadata aktsiaemissioone, mille maht ületab 200 miljonit dollarit, siis viimati tõusis aktsia pärast IPOt Ühendriikides nii palju 2000. aastal, selgub Dealogicu andmetest. See oli tehnoloogiamulli tipus, 2000. aasta märtsis, mil börsile tuli Palm Inc. Viimane suurem tõus pärineb 2010. aastast, mil Hiina internetifirma Youku.com tõusis debüüdil 161 protsenti.

Beyond Meati turuväärtus kerkis ühe päevaga lausa 2,3 miljardi dollari võrra, 3,8 miljardi dollarini. Ettevõte müüs emissiooni käigus kokku 9,5 miljonit aktsiat ning kogus turgudelt 240 miljonit dollarit.

Ettevõte pole kunagi veel kasumit teeninud, aga arvatakse, et taimedest toodetud liha turg saab tulevikus olema väärt miljardeid dollareid. Praegu on traditsioonilise lihaturu globaalne väärtus 1,4 triljonit dollarit.