Börs: turud on Hiina-USA läbirääkimiste pärast ärevil

Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäeva väikese miinusega, kui turuosalised olid jätkuvalt ärevil USA ja Hiina kaubanduskõneluste ning selle lõpptulemuse tõenäolise edasilükkumise osas.

Veel pool tundi enne kauplemispäeva lõppu olid USA aktsiaindeksid ligikaudu 0,3% plussis, kui Valge maja pressiesindaja Sarah Sanders oli päeval teatanud, et neile on Pekingist jõudnud indikatsioonid, et Hiina soovib kaubandusleppeni jõuda.

“Me oleme Pekingist saanud indikatsioone, et hiinlased soovivad lepinguni jõuda. Oleme jätkuvates läbirääkimistes. Läbirääkimiste meeskonnad istuvad homme laua taha ning saame näha, mis seejärel toimub,” ütles Valge Maja pressiesindaja Sanders kolmapäeval ajakirjanikele.

Enne seda teatas Reuters mitmele allikale viidates, et Trumpi-poolsete tariifide kehtestamise taga oli asjaolu, et hiinlased loobusid reedel mitmest oluliselt punktist kaubandusleppes, millele nad olid väidetavalt heakskiidu juba andnud.

Kauplemispäeva viimase poole tunniga kukkus S&P 500 aktsiaindeks 2895 punkti pealt 2879 punkti peale, lõpetades päeva 4,6 punkti ehk 0,16% miinuses. Nasdaqi aktsiaindeks langes 0,26% ning Dow Jonesi tööstuskeskmine näitas minimaalset, 0,01% suurust tõusu.

S&P 500 indeksile andis kõige suurema tõuke meediafirma Walt Disney, mille aktsia tõusis enne majandustulemuste teatavaks tegemist 1,2% 134,99 dollarini. Pärast turgu teatas Disney oodatust paremast kvartalitulemusest, mis tähendas, et aktsia kerkis järelturul veel 0,7% võrra 135,89 dollarini.

S&P 500 indeksi kõige suuremaks allapoole toojaks oli TripAdvisor, mille kvartalikäive jäi analüütikute prognoosidele alla, mis omakorda tähendas aktsia hinnale 11,4% suurust langust.

Tulemustehooaja lõppfaasis on näha, et võrreldes esialgse prognoosiga kasumite languse osas, on kasumid aasta lõikes hoopis tõusnud. Kvartalitulemused on avaldanud 426 S&P 500 indeksisse kuuluvat firmat ning nende kasumid on aasta lõikes keskmiselt 1,2% võrra tõusnud. Tulemustehooaja alguses prognoositi kasumite 2,3% suurust langust.