Dmitri Jegorov: Eestis pole kasumimaks jätkuvalt dividendisaaja maksukohustus

Äripäevas ilmunud investor Toomase kommentaarile "Dividendide tulumaks nihutati osaliselt eraisiku kaela" kommenteerides ütles rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov, et artiklis toodud näited on dividendi maksja seisukohast erinevad situatsioonid ja tõi parema võrreldavuse huvides ka maksjapoolse näite.

Dmitri Jegorov toonitas, et investor Toomase lähenemine ei ole väär, kuid lähtekohad on erinevad – kas sama dividend ja erinevad maksusummad või sama kasumijaotise kogukulu ja sama maksukohustuste summa. Foto: Andres Haabu

Jegorovi sõnul ei ole investor Toomase näidetes midagi valesti. "Küsimus on selles, mis on arvutuste lähtekoht, et need oleksid võrreldavad. Investor Toomase kui dividendi saaja seisukohast, kui temale makstava dividendi suurus on nii 2018. aastal kui ka 2019. aastal 1000 eurot (kummalgi aastal), on kõik õige. Aga see ei ole see vaade, mis on dividendi maksja seisukohast võrreldav."