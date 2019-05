Närvilisus turgudel kasvab – kuidas edasi?

Pärast USA ja Hiina pingestunud kaubanduskõnelusi ja president Donald Trumpi säutsu on aktsiaturud jõudmas selle aasta sügavaimasse põhja. Närvilisus on investoritesse tagasi tulnud, kuid emotsioonipõhiseid otsuseid lühiajaliste liikumiste põhjal teha ei tasu, leiavad eksperdid.

Varahaldusettevõte Pekingis. Foto: EPA

Nii näiteks on turuosaliste närvilisust mõõtev volatiilsusindeks VIX viimase viie päeva jooksul hüpanud 14 punkti tasemelt 21 punktini ning ainuüksi kolmapäeval 9,27 protsenti. Tegemist on kõrgeima tasemega viimase kolme kuu jooksul. Ühtlasi on sel nädalal langenud USA ja Euroopa suuremad börsiindeksid. Alates esmaspäevast on Dow Jones kaotanud oma väärtusest rohkem kui 600, S&P 500 enam kui 100 ning Nasdaq pea 200 punkti.