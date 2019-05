Investorid ei pelga kukkuvat aktsiat: juurde ei osta, aga ei müü ka

Just selliseid emotsioone tekitavad investorites täna avaldatud Tallinki esimese kvartali tulemused, mille kohaselt suurenes ettevõtte kahjum ning kahanes käive.

Toomas Kivimägi, kellele kuulub 24 378 Tallinki aktsiat, tõdes, et tema jaoks hoiab hetkel ettevõtet atraktiivsena eesootav dividend 5 senti aktsia kohta ning sellele lisanduv aktsiakapitali vähendamine 7 sendi võrra. „Mõlemad kokku annavad dividenditootluseks 11,5 protsenti,“ ütles ta müügitulu 2,9protsendist kahanemist ning puhaskahjumi 5,7 miljoni eurost suurenemist kommenteerides. Kivimägi on arvestanud, et pärast tulemuste avalikustamist kukub Tallinki aktsia hind alla 1 euro. „Aga eks sellega koos paraneb ka kasumi/hinna suhe,“ nägi ta ka positiivset.