Peeter Koppel: turumajandus on imekaunis asi

Just nii leidis SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, kommenteerides kriitikat, justkui poleks pankuritel analüüse tehes piisavalt oma nahk mängus.

Peeter Koppel annab ajakirjanikele ülevaadet finantsturgudest. Foto: Erik Prozes, Erik

Tavidi suuromanik Alar Tamming ütles intervjuus Äripäeva raadiole, et pensionifondide puhul valitseb täielik tasakaalustamatus, kus halduritele on garanteeritud tulus palk, ükskõik mis juhtub, aga kui 15 aasta pärast on kogu rahasüsteem muutunud, siis kahjust nad osa ei kanna.