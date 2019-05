Tamming avameelselt: siseneme depressiivsesse faasi

Praeguseks hetkeks on ületanud võlamull igasuguse normaalsuse piiri, leiab kullafirma Tavid suuromanik Alar Tamming. Seega on küsimus ainult ajas, millal see lõhkeb.

Kaubanduse Aastakongress 2017, Alar Tamming. Foto: Raul Mee

"Kindlasti on veel püssirohtu majanduse turgutamiseks, alati saab 30aastased laenud muuta 100aastaseks ning praegu on IMF lubanud pankadel oma kullavarusid kõrgemaks hinnata," rääkis ta Äripäeva raadio saates „Investor Toomase tund“.