Euronext napsab Nasdaqi eest Oslo Börsi

Oslo Börsi hoone 2019. aasta aprillis. Foto: Scanpix/REUTERS/Nerijus Adomaitis

Euroopa börsioperaator Euronext sai Norra rahandusministeeriumi heakskiidu, et osta kuni 100% Oslo Börsi aktsiatest. See lõpetab viis kuud väldanud võitluse Nasdaqiga saamaks ühte viimastest iseseisvatest börsioperaatoritest Euroopas, vahendab Reuters.

Euronext oli juba varasemalt kindlustanud üle 50% Oslo Börsi aktsiate omamise, kuid Nasdaq väitis, et ülevõtmist ei tohiks lubada enne, kui kaks kolmandiku aktsiatest on ostja kontrolli all.

„Euronext tervitab ministeeriumi otsust kuni 100% Oslo Börsi aktsiate ostu lubamisest ning Euronext plaanib teha järgmised sammud, et saaks tehingu lukku lüüa juuni lõpuks,“ ütles Euronexti tegevjuht Stéphane Boujnah.

Nii Euronext kui ka Nasdaq olid Oslo Börsi aktsiate eest pakkunud 158 krooni aktsia kohta, mis teeb Norra börsioperaatori turuväärtuseks 6,8 miljardit krooni ehk 690 miljonit eurot.

Nii Euronext kui Nasdaq otsivad võimalusi oma tegevuse laiendamiseks, kuid võimalusi on vähe järgi jäänud, kuna börsioperaatorid juba kuuluvad rahvusvahelistele börsigruppidele või nad soovivad jääda iseseisvateks. Euronextile kuulub Pariisi, Brüsseli, Amsterdami, Lissaboni ja Dublini börs, Nasdaqile kuulub lisaks USAs olevale börsile muuhulgas Tallinna, Riia, Vilniuse, Helsingi, Stockholmi ja Kopenhaageni börs.