Merko Ehitus LHV analüütikuid ei veena

Kuigi Merko Ehitus on näidanud marginaali paranemist, tekitab LHV analüütikutele muret tellimusportfelli kahanemine. Merko sai analüütikutelt müügisoovituse.

Veerenni kvartali ehitus Foto: Andras Kralla

Värskes tulemuste ülevaates kirjutavad analüütikud Sander Danil ja Siim Näks, et olgugi et esimese kvartali kasumimarginaal eelneva aastaga võrreldes paranes, vähenes müük 4,3%, mis oli nende prognoosist 5,7% madalam tulemus. „Peamiseks netomüügi vähenemise põhjuseks on ühisprojektide puhul pakutud ehitusteenuste madalamat käivet,“ kirjutavad analüütikud. Nad kiitsid Merko kasumimarginaali kasvu just ehitusteenuste segmendis – ja seda hoolimata ehitushindade kasvust Balti turul.

Kuid neile on pinnuks silmas Merko tellimuste jääk, mis vähenes aastases võrdluses ligi 35%, 190 miljonile eurole. „Olgugi et Merko on suutnud oma kasumlikkust tõsta, vaatamata suuremale konkurentsile ja kõrgematele ehitushindadele, on muret tekitav ettevõtte vähenev tellimusteraamat. Tihe konkurents suuremate lepingute pärast ja kasvavad ehitushinnad, eriti Lätis ja Leedus, võivad edaspidi olla murettekitavad,“ kirjutasid Danil ja Näks. Seepärast jätsid nad Merko aktsiale paika müügisoovituse ning kinnitasid õiglase väärtuse vahemikku 8,7–9,2 eurot. Merko aktsia kaupleb praegu 10,2 euro tasemel.