Täna algab EfTENi aktsiate märkimine

EfTEN Real Estate Fund III ASi juhatuse liige Viljar Arakas. Foto: Andres Haabu

Baltimaade äripindadesse investeeriv kinnisvarafond EfTEN Real Estate Fund III AS teatas börsile, et ettevõtte uute aktsiate pakkumine algab 16. mail ning kestab 31. maini. Ühe aktsia pakkumishind on 16 eurot.

"Emissiooni maksimaalne maht on 16 miljonit eurot ja fondi praegustel aktsionäridel on aktsiate eelismärkimisõigus," teatas EfTEN Real Estate Fund III ASi juhatuse liige Viljar Arakas. "EfTEN Real Estate Fund III AS rahastab emissiooniga kogutava kapitaliga ABC Motors müügi- ja teeninduskeskuse omandamisega seotud kontserni sildfinantseeringu lõpetamist summas 1,5 miljonit eurot, Tähesaju kaubanduspargis arendatava Hortese aianduskeskuse ehitust ning eeskätt uusi investeeringuid Balti riikide ärikinnisvarasse."

EfTEN Real Estate Fund III ASi portfellist moodustab praegu 42% kaubanduskinnisvara, 30% logistikapinnad ning 28% büroohooned. Riikide lõikes on portfellist Leedus 68%, Eestis 24% ja Lätis 8%.

Fondi dividendipoliitika näeb ette, et igal aastal makstakse aktsionäridele dividendideks 80% fondi eelmise majandusaastaga kogunenud vabast rahavoost. Eelmise majandusaasta eest maksis fond dividendideks välja 100% vabast rahavoost ehk 3,1 miljonit eurot, mis tegi netodividendiks aktsia kohta 0,95 eurot.

Kokku pakutakse emissiooniga kuni üks miljon EfTEN Real Estate Fund III ASi uut aktsiat.