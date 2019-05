Rekordiline hooldushooaeg viis Tallinna Sadama kasumi langusesse

Uusim Tallinna börsile tulija Tallinna Sadam alustas aastat langusega esimese kvartali müügi- ja kasuminumbrites.

Tallinna Sadamal on valmis Vanasadama ala masterplaan, mille kohaselt oleks piirkonna alalised vaatamisväärsused imetlemiseks saadaval kogu aasta vältel. Foto: Tallinna Sadam

„Languse puhul oli peamiselt tegu sesoonsusega, kuna reisilaevad planeerivad oma dokitööd tavapäraselt esimesse kvartalisse, sest just aasta alguses on reisijateveo teenuste nõudlus väiksem ja reisijaid seega vähem. Siiski oli see aasta teistest eristuv, kuna samale aastale sattusid viie laeva korralised hooldustööd, mida on erakordselt palju,“ selgitas Tallinna Sadama investorsuhete juht Marju Zirel. Oma laevu hooldasid samal ajal nii Tallink, Viking Line kui ka Eckerö Line. Kui aga kruiisihooaeg pihta hakkab, on oodata tulude taastumist.