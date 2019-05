Hiina valuuta saadab kaubandussõja kohta hoiatusmärke

Hiina jüaani väärtus on dollari suhtes viimaste nädalatega vähenenud. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina valuuta on USA-Hiina kaubanduskõnelustes kujunenud oluliseks mõõdikuks, mis näitab praegu, et asjad ei lähe hästi, vahendab CNBC.

Küsimus on pigem selles, kas ohumärk on tekitatud teadlikult ja kas Hiina kavatseb takistada jüaani odavnemist. Psühholoogiliselt oluliseks hinnapiiriks on kujunenud 7 jüaani ühe dollari eest – viimati oli jüaani väärtus veel suurem, kui ühe dollari eest sai vastu 6,92 jüaani.