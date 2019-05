Hiina süüdistas USAd „ekstravagantsetes ootustes“

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang pressikonverentsil Pekingis 28. märtsil 2018. aastal. Foto: Scanpix/AFP/Greg Baker

Hiina valitsuse pressiesindaja süüdistas USAd kaubandusleppe osas „ekstravagantsetes ootustes,“ vahendab Reuters.

Eelmisel nädalal ütles USA president Trump telekanalile Fox News antud intervjuus, mis oli eetris pühapäeva öösel, et USAl ja Hiinal „oli olemas väga tugev kokkulepe, meil oli hea tehing ning nad muutsid seda. Ja siis ma ütlesin, et „sellest pole midagi, me paneme nende toodetele siis tariifid peale“.“

Pekingis ütles selle peale Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang, et ta ei tea, millest Trump rääkis.

„Me ei tea, mis on see kokkulepe, millest USA räägib. Võib-olla on Ühendriikidel selline kokkulepe, mille suhtes oli neil algusest peale ekstravagantsed ootused, kuid see ei ole kindlasti nn kokkulepe, millega Hiina nõustus,“ ütles Lu Kang igapäevasel uudiste pressikonverentsil.

Põhjus, miks viimane Hiina-USA läbirääkimiste voor kokkuleppeni ei jõudnud, on see, et USA üritas „saavutada ebamõistlikke huvisid ekstreemse surve kaudu,“ ütles Lu. „Algusest peale ei oleks see töötanud.“

„Ma sooviksin korrata veel üks kord, et edu saavutamiseks saavad Hiina-USA majanduslikud ja kaubanduskonsultatsioonid järgida ainult korrektset vastastikuse austuse joont, võrdsust ning vastastikust kasu,“ ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang.

Pärast viimase läbirääkimistevooru lõppu 10. mail, ei ole edasisi kaubanduskõnelusi Hiina ja USA vahel kokku lepitud.