Kaubandussõda võib Apple'i kasumit kärbida kolmandiku võrra

iPhone'd. Foto: Reuters

USA-Hiina kaubandussõda võib röövida suure osa Apple’i kasumist – seda juhul, kui Hiina otsustab ettevõtte riigi turult minema peletada, ütlesid Goldman Sachsi analüütikud.

Investeerimispanga analüütik Rod Hall kirjutas klientidele saadetud kirjas, et Apple’i kasum aktsia kohta võib sellisel juhul langeda 29 protsenti. Ühtlasi vähendas analüütik Apple’i aktsia hinnasihti 184 dollarilt 178 dollarini. Võrreldes teisipäevase sulgumishinnaga tähendaks see 4,6 protsendi suurust langust.

Apple’i majandusaasta teise kvartali käibest moodustas Hiina müük 17 protsenti, kokku ulatus see 10,2 miljardi dollarini. Ettevõte müüb Hiinas iga aasta miljardite dollarite eest iPhone’e.

“Kui Hiina hakkab näiteks iPhone’de tootmist piirama, siis me ei näe, et ettevõttel oleks oma tootmist kiiresti võimalik mujale viia,” ütles Hall. “Just praegu hakkab iPhone’de tootmise tippperiood, et oleks võimalik sügisel uued mudelid turule tuua. Ka lühiajalised asjad mõjutavad praegu ettevõtet pikaajaliselt.” Suurem osa Apple’i tootmisest toimubki Hiinas.

Apple’i aktsia on mais langenud 7 protsenti, sest USA ja Hiina kaubanduspinged on teravnenud. USA tõstis Hiina vastaseid tariife, viimane vastas Ühendriikidele samaga.

Esmaspäeval teatas HSBC analüütik Erwan Rambourg, et kärbib Apple’i hinnasihti 180 dollarilt 174 dollarile. Credit Suisse analüütik Matthew Cabral nentis teisipäeval, et tema hinnangul langeb aktsia 15 sendi võrra iga kord, kui Hiina müük väheneb 5 protsenti.