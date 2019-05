LHV langetas Harju Elektri õiglase väärtuse vahemikku

LHV langetas marginaalide taastumise ootuses Harju Elektri õiglase väärtuse vahemikku. Foto: Andras Kralla

LHV pank analüüsis Harju Elektrit ja teatas, et ootab ettevõtte marginaalide taastumist.

LHV kirjutab analüüsis, et aastatel 2014–2017 oli ettevõtte keskmine tegevusmarginaal 5,1%, kuid 2018. aastal kahanes see 2,0%ni erinevate tegurite tõttu, millest enamik on lühiajalised.