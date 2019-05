Pro Kapital lihvib T1 keskust ja pöörab pilgu Kalaranda

Pro Kapitali aktsionäride koosolek möödus viperusteta. Foto: Liis Treimann

Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles aktsionäridele, et rahvas on T1 kaubanduskeskuse hästi vastu võtnud, kuid tööd on veel ees ja vabad pinnad vajavad täitmist.

Rahul saab Remmelkoore sõnul olla sellega, kuidas T1 kaubanduskeskus välja näeb, millised brändid seal esindatud on ja ka külastuste arvuga. Samas ei jäta külastajad kaubanduskeskussesse piisavalt raha, nentis Remmelkoor. Veel on vaja viimastele kaubanduspindadele rentnikud leida.