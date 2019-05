Kas Hiina kasutaks USA vastu majanduslikku tuumarelva?

Hiina võib hakata USA riigivõlakirju massiliselt müüma? Foto: Shutterstock

Kaubanduspingete teravnemise tõttu on paljud investorid kartma hakanud, et Hiina võib USA riigivõlakirju müüa. Kas see oleks hea viis, kuidas USA-le tagasi teha?

Hiinal on USA võlakirju nõnda palju, et nad saaksid müügiga võlakirjade tootluse väga kõrgele viia, mis omakorda suurendaks USA valitsuse kulutusi intressidele. Kuna juba praegu on USA eelarvedefitsiit triljoni dollari ringis, siis see võib terve riigi majandusele väga suurt kahju teha.