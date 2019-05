General Electric koondab jälle

General Electric. Foto: Reuters

USA tööstusfirma General Electric (GE) plaanib Prantsusmaa elektritootmisseadmete äris koondada 1044 inimest, vahendab Bloomberg.

Prantsusmaa ametivõimude jaoks on tegemist ebameeldiva sammuga – nad on juba aastaid võidelnud selle nimel, et tööstusega seotud töökohad riiki jääks.

GE selgitas, et konkurentsivõime säilitamiseks on töökohtade arvu vaja vähendada. Ettevõtte sõnul koondatakse gaasiseadmete äris 792 töötajat, lisaks sellele kaotab töö 252 tugitöötajat.

See otsus peegeldab globaalset trendi, kus fossiilsetel kütustel põhineva elektritootmise turg on languses. Just see on ka hiljuti olnud GE probleemide põhjuseks. 2017. aasta lõpus teatas ettevõte, et koondab kokku 12 000 töötajat. Tegevjuht Larry Culp nentis, et elektriüksuse korrastamine on üks tema suurimaid väljakutseid.

2015. aastal lubas GE luua Prantsusmaal kokku 1000 uut töökohta. Selle eest lubas Prantsusmaa valitsus omandada Alstom SA energiaäri. Kuna ettevõte suutis luua ainult 25 töökohta, siis määrasid Prantsusmaa ametivõimud neile selle aasta veebruaris 57 miljoni dollari suuruse trahvi.