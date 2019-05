Krüptoraha trügib vägisi portfelli

Investor Toomase portfell Swedbankis.

Kuigi bitcoin on uuesti laineid lööma hakanud, trügib krüptoraha minu portfelli hoopis teisest kohast.

Globalcoin on Facebooki arendatav krüptovara, mis peaks valmis saama 2020. aasta esimeseks kvartaliks, raporteeris BBC. Kui on ettevõte, kes suudaks krüptovara massidesse viia, oleks see just Facebook.