Investor: LHV aktsia hinnal on tõusuruumi 20%

Pärast LHV Panga teadet, et ostab Eestist rahapesuskandaalide tõttu lahkunud Danske panga eraisikulaenude portfelli, kerkis LHV aktsia hind 8%. Investorite meelest on uudis nii hea, et tõusuruumi on veel kaks korda rohkem.

Danske eralaenu portfelli ostu rahastamiseks plaanib LHV võlakirjade ja aktsiate emissiooniga uut raha kaasata. Foto: Liis Treimann

"Danske laenude ostutehinguga hüppas LHV Pank pea kaks aastat oma arengus ettepoole. Selline diil võiks lisada kokku 20% aktsia hinnale, kuna kiirendab märkimisväärselt laenuportfelli kasvu," rääkis Äripäevale investor Lauri Meidla.