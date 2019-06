Börs: tehnoloogiahiiud põrusid

Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Aktsiaturg esmaspäeval langes, kui investorite jaoks oli suurim murekoht suuri tehnoloogiahiidusid ähvardavad konkurentsireeglite rikkumiste uurimised valitsusasutuste poolt. Lisaks juba harjumuspärasele Hiina-USA kaubandustülile on kaubandussõja rindel fookusesse jõudnud USA ähvardus Mehhikole tollitariifid seada.

Alphabeti aktsia langes 6,1%, kui nii Wall Street Journali kui ka Reutersi allikad andsid teada, et USA justiitsministeerium valmistab ette uurimist, kas Google’i emafirma on rikkunud monopolivastast seadust. Internetikaubamaja Amazon.com kukkus 4,6%, Facebook 7,5% ning Apple’i aktsia 1,0%, kui Reutersi uudisteagentuur andis esmaspäeval oma allikatele viidates teada, et kõik neli suurt tehnoloogiafirmat on föderaalse kaubanduskomisjoni ja justiitsministeeriumi vahel ära jagatud, et uurida nende tegevuse vastavust monopolivastasele seadusele.