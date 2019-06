Euroala ettevõtete probleem: kulud kasvavad, aga hindu ei saa tõsta

Euroala ettevõtete kulud kasvavad, aga hinnasõdade tõttu pole võimalik hindu samas tempos tõsta. Foto: AFP

Teenuste sektori tugevus aitas mais eurotsooni majandusaktiivsusel veidi paraneda, kuid üldisemat taastumist märgata ei ole. Ettevõtete kulud aga kasvavad ning hindu ei ole võimalik samas tempos tõsta, vahendab Bloomberg.

Eurotsooni ostujuhtide indeksi (PMI) näitaja oli mais 51,8, ökonomistide prognoositud 51,6st oli see veidi kõrgem. Samuti ületas see aprillikuu näitajad. Teenuste sektori seis paraneb ajal, kui regiooni majandusel on probleeme tööstussektori nõrkusega, mis on kestnud juba rohkem kui aasta.