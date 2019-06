Elon Musk rääkis Tesla aktsia üles

Tesla juht Elon Musk lükkas ettevõtte aktsionäride koosolekul ümber väited, justkui oleks autotootjal nõudluse ja tootmisvõimekusega probleeme. Tema sõnavõtt kergitas ka aktsia hinda.

Elon Musk Foto: Reuters/Scanpix

"Ma tahan teha üheselt selgeks, et meil ei ole nõudlusega mitte mingit probleemi," ütles Musk aktsionäridele. "Samuti on müüginumbrid ületanud meie toodangumahtu ning viimane on olnud üsna heal tasemel," lisas Musk.