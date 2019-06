Saematerjali hind tõusis nädalaga 21%

Saematerjali hind on USAs nädalaga järsult tõusnud. Foto: Reuters

Saematerjali hind on USAs tõusnud sellel nädalal kiireimas tempos alates 1995. aastast, sest Kanada tehased tõmbavad tootmist koomale ning see annab lootust, et aastaid kestnud ülepakkumine saab läbi, vahendab Bloomberg.

Vancouveris tegutsev Canfor Corp teatas sellel nädalal, et vähendab Briti Columbia provintsis märkimisväärselt oma toodangu mahtu. Selle kuu alguses teatas Canfor ka seda, et paneb Vavenby tehase lõplikult kinni. Norbord Inc andis teada, et vähendab samuti saematerjali tootmist. Ka mitu teist ettevõtet on sama teatanud.