President: börs peaks mures olema, kui riik võlakirjaga laiutama läheb

Tallinna börsi korraldatud tulises debatis "Igale inimesele osalus Eesti majandusse" seisis president Kersti Kaljulaid jõuliselt vastu ideele, et riik peaks välja tulema võlakirjaga, mis väikeinvestorite meelitamiseks oleks kõrgemalt hinnastatud.

President Kaljulaid rääkis, et on oma isiklikud investeeringud täielikult Eestisse üle toonud. Foto: Liis Treimann

Presidendi hinnangul on riigil ohutum toimetada projektipõhise võlakirjaga juhul, kui on vaja finantseerida spetsiifilisi objekte, kuid riigi üldine võlakirjaoht on selles, et see jääb igaveseks tulubaasi. Võlakiri peaks siiski eelarvest tähtajal lahkuma, rääkis ta vestluses Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga.