Euroopa keskpangad soovivad Facebooki krüptoraha üle kontrolli saavutada

Illustratiivne foto Libra krüptorahast. Foto: Scanpix/REUTERS/Dado Ruvic/illustratsioon

Kolm Euroopa riigi keskpanga juhti soovivad saada kontrolli Facebooki planeeritud virtuaalraha üle, et tagada, et see ei ohusta finantssüsteemi ega seda ei kasutata rahapesuks, vahendab Reuters.

Facebook teatas käesoleval nädalal, et plaanib välja tulla Libra nimelise krüptovaluutaga, mis aitaks firmal laiendada tegevust digitaalsete maksete valdkonda.