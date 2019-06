Daimler tuli välja järjekordse kasumihoiatusega

Mercedes-Benzi logo autol. Foto: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Pühapäeva õhtul teatas Daimler, et prognoosib 2019. aastaks eelmise aastaga sarnast ärikasumit, kuigi varem oli firma prognoosinud, et käesoleva aasta ärikasum veidi kasvab. Tegemist on Daimleri kolmanda kasumihoiatusega viimase 12 kuu jooksul, vahendab Reuters.

Üheks kasumiprognoosi alandamise põhjuseks on asjaolu, et firma peab diiselmootorite heitgaasinäitajate võltsimisest saadava võimaliku järelevalveameti poolse trahvi tõttu kõrvale panema sadu miljoneid eurosid.