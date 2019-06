FedEx võib sattuda Hiina „musta nimekirja“

FedEx Express autod FedExi kontori ees USA Massachusettsi osariigi Revere'i linnas 18. detsembril 2018. aastal. FedEx näib olevat tõmmatud Hiina-USA kaubandussõtta. Foto: EPA-EFE/CJ GUNTHER

FedEx vabandas pühapäeval järjekordse Huawei saadetise tagasisaatmise pärast, mis omakorda tekitas pahameelt nii Hiina valitsuses kui ka Hiina riiklikus meedias, kus soovitati FedEx lisada Hiina „musta nimekirja,“ vahendab Reuters.

FedEx teatas pühapäeval, et saatis Huawei telefoni sisaldava paki saatjale tagasi „operatsioonivea“ tõttu ning firma saadab jätkuvalt kõiki Huawei poolt toodetud tooteid adressaatideni, kui need just ei ole USA riikliku julgeoleku musta nimekirja pandud Huawei Technologies ja sellega seotud ettevõtted.