Bitcoini hind tõusis raketina taevasse

Bitcoin. Foto: Reuters

Bitcoini hind tõusis täna järsult ning läheneb 14 000 dollari tasemele, vahendab CNBC.

Krüptoraha oli õhtuks kallinenud lausa 20,6 protsenti, 13 720 dollarini. Tegemist on viimase 18 kuu kõrgeima tasemega, selgub Coindeski andmetest.

Aasta algusega võrreldes on bitcoin kallinenud juba enam kui 250 protsenti. Ka teistel krüptovaluutadel läks täna väga hästi. Ethereum kallines 13,3 protsenti, XRP tõusis 3,2 protsenti ja bitcoin cash lisas 7,8 protsenti. Bitcoin moodustab nüüd 60 protsenti kõigi krüptorahade turuväärtusest.

Tänavune tõus on olnud märkimisväärne. Põhjustena on välja toodud see, et Facebook on loomas oma krüptoraha Libra. Osad näevad bitcoini kui “turvasadama” vara, mis hakkas kallinema USA-Hiina kaubandussõja, geopoliitiliste pingete ja Föderaalreservi leebumise pärast. Samas on mitmed eksperdid selle ka kahtluse alla seadnud ning ütlevad, et tegemist on spekulatiivse tõusuga.

Eelmisel aastal kukkus bitcoini hind enam kui 70 protsenti, ka teised krüptorahad odavnesid mullu järsult. 2017. aasta lõpus jõudis bitcoin aga ligi 20 000 dollarini.