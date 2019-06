WSJ: Apple kolib Mac Pro tootmise USAst Hiinasse

Apple'i logo Zürichis Apple'i poe ees. Foto: Scanpix/REUTERS/Arnd Wiegmann

USA ärileht Wall Street Journal kirjutab asjale lähedal seisvatele allikatele viidates, et Apple kolib oma uue Mac Pro lauaarvuti tootmise USAst Hiinasse. Tegemist on Apple’i ainsa suure tootega, mille tootmine käib siiani USAs.

Teemaga kursis olevad inimesed ütlesid Wall Street Journalile, et Apple on sõlminud allhankijaga Quanta Computer lepingu uue põlvkonna Mac Pro arvutite tootmiseks ning selleks rajatakse praegu tootmisliine Hiinas Shanghai lähistel asuvas tehases. Ajaleht märgib ära, et Quanta tehas on lähedal teistele Aasias asuvatele Apple’ile komponente tarnivatele firmadele, mis võimaldab Apple’il jõuda madalamate tarnekuludeni, võrreldes arvutiosade tarnimisega USAsse.