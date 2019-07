Osram sai ametliku ülevõtupakkumise

Osrami tehas Berliinis. Foto: Scanpix

Saksamaa valgustite tootja Osram teatas kolmapäeva õhtul, et on saanud ametliku ülevõtupakkumise erakapitalifirmadelt Bain ja Carlyle, mis soovivad firmat üle osta 3,4 miljardi euro eest, vahendab Reuters.

Reuters kirjutas juba kolmapäeval anonüümsele allikale viidates, et kaks erakapitalifirmat on tegemas ülevõtupakkumist ning selleks rahastuse leidnud. Selle uudise peale kerkis Osrami aktsia kolmapäeval 13% ning täna, pärast ametlikku ettevõte teadet, lisandus hinnale veel 0,8%, nii et aktsia hind sulgus neljapäeval 32,50 euro peal. Ülevõtupakkumine tehti 35-eurose hinna juures aktsia kohta.