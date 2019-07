Paavo Nõgene: õllekärud on tagasi

Tallinki juht Paavo Nõgene on juba varem pooldanud alkoholiaktsiisi langetamist. Foto: Andras Kralla

Pärast 1. juulil jõustunud alkoholiaktsiisi langetust tunnistab börsifirma Tallink juht Paavo Nõgene, et soomlased on hakanud taas märksa rohkem ostma kaupa.

"Meie oleme selle nädala jooksul näinud hüppelist kaasaostmise kasvu. Piltlikult öeldes – tagasi on õllekärud ja väga mahukates kogustes," ütles Nõgene ERRile.

"Ükskõik, kas aktsiisi langetus toob juurde uusi turiste või käivad need, kes käivad siin nii ehk naa, neil on tekkinud jälle motivatsioon Eestist rohkem kaupa kaasa osta," märkis börsifirma juht.

Pikemalt saab lugeda ERRist.

Riigikogu võttis juuni keskel vastu seaduse, millega langetas 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti. Seaduse muutmise eesmärk on ohjeldada piirikaubandust.

Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduse muutmise seaduse seletuskirjas märgiti, et alkoholi aktsiisimäärade langetamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada alkoholi hindu, et saada kontrolli alla alkoholi piirikaubandus Lätist. Alkoholi odavnemisel võivad väheneda Lätist soetatud alkoholi kogused ja kasvada Eestist ostetud alkoholi kogused, öeldi seletuskirjas.

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene on öelnud, et alkoholiaktsiisi langetus väärib kiitust ja nemad on valmis alates 1. juulist hindu langetama. "Seda päeva esimese laeva väljumisest," märkis ta.

Seaduse poolt hääletas 70 riigikogu liiget ja vastu oli üheksa liiget.